Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия назвала Крым "де-факто российским".

Об этом она заявила во время общения с журналистами.

По ее словам, миллионы крымчан успели получить российские паспорта.

"Де-юре Крым принадлежит Украине. Де-факто он российский. Это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, которые получили российские паспорта. И даже Украина и украинские чиновники согласны, что это очень сложный вопрос", – заявила Навальная.

Это заявление уже вызвало критику в украинских СМИ, которые напомнили, что ее покойный муж Алексей Навальный также в свое время неоднозначно высказывался на тему аннексии полуострова, заявляя, что "Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны. Под ограничения попали известный детский лагерь "Артек" в Крыму, российское движение детей и молодёжи "Движение первых" и общество "Знание".

В апреле глава Белого дома Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, готов ли Зеленский "отдать Крым".