Украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Александра Лукашенко, чтобы сорвать усилия главы Белого дома Дональда Трампа по выводу президента Беларуси из международной изоляции.

Об этом пишет издание "Европейская правда", комментируя недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Литву.

Издание пишет, что Киев резко активизировал контакты с белорусской оппозицией и ужесточил публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента. По данным "ЕП", Ермак был скептически настроен в отношении белорусской оппозиции и выступал за осторожную политику в отношении белорусских властей.

"Было убеждение, что если лишний раз не раздражать Лукашенко, он не будет глубже втягиваться в войну против Украины", - говорит бывший посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим.

Во время визита Зеленского в Литву стало понятно, что концепция поменялась.

Там со стороны президента Украины прозвучала жёсткая критика в адрес Лукашенко и прошла встреча с оппозиционеркой Светланой Тихановской по инициативе украинской стороны.

"Белому шпицу Лукашенко оставили больше прав, чем народу Беларуси", - заявил в Литве Зеленский.

По сведениям издания, в ходе встречи с Тихановской непублично обсуждалась возможность открытия уголовного дела против Лукашенко. Такой шаг, как отмечается в статье, фактически закроет любые варианты неформальных договоренностей с белорусским лидером.

В материале указывается, что эти действия фактически направлены на срыв усилий администрации Трампа по выводу Лукашенко из международной изоляции.

"Соединенные Штаты сейчас взяли курс на постепенное снятие санкций с Беларуси, а вместе с тем на вывод Лукашенко из дипломатической изоляции, пригласив его в состав Совета мира. Это существенно усиливает риски как для демократической Беларуси, так и для Украины, противостоять которым лучше вместе. Именно поэтому при содействии белорусской оппозиции Украина может начать процедуру подачи Лукашенко в международный розыск", - описывает издание цель возможных действий украинских властей против президента Беларуси.

Напомним, Лукашенко присоединился к Совету мира Трампа.

Ранее мы писали, что освобождённая из белорусской тюрьмы оппозиционер Мария Колесникова призвала Европу к диалогу с президентом Беларуси. По ее мнению, изоляция Беларуси со стороны ЕС лишь усиливает ее сближение с Москвой.