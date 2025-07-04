Освобожденный недавно белорусский оппозиционер и блогер Сергей Тихановский раскритиковал своих соотечественников за малое количество пожертвований на борьбу с президентом страны Александром Лукашенко.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его Ютуб-канале "Страна для жизни".

Ранее Тихановский призывал перевести ему минимум 200 тысяч евро.

"Вы знаете, что у меня отняли всю собственность, уничтожили мой бизнес и выбросили с мешком на голове за границу. А только для первого удара нужны ресурсы - более 200 тысяч евро. Это небольшие средства для достижения таких масштабных целей", - заявлял он в начале недели.

А сейчас он сообщил, что получил всего тысячу евро.

"Белорусы никогда не вернутся домой, если не поверят в себя. Перемен не будет без вашего доверия и поддержки. Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне тысячу евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите! Ждите дальше, а я буду бороться", - решительным тоном сказал Тихановский.

Напомним, 21 июня после встречи Лукашенко в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом были освобождены из тюрем 14 оппозиционеров, в том числе мужа Светланы Тихановской.

Сразу после освобождения он сообщил, что всех белорусских политзаключенных могут выпустить в течение месяца благодаря Дональду Трампу.