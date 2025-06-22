Всех белорусских политзаключенных могут выпустить в течение месяца благодаря президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявил освобожденный белорусский оппозиционер Сергей Тихановский во время пресс-конференции в Вильнюсе.

"Трампу достаточно сказать одно слово, чтобы освободили всех политзаключенных в Беларуси", - подчеркнул Тихановский.

Также он поблагодарил американского президента, а также других политиков и дипломатов Соединенных Штатов за свое освобождение.

Напомним, сам муж Светланы Тихановской был освобожден накануне после визита в Минск специального представителя США Кита Келлога.

При этом Тихановские уже призвали белорусов продолжать борьбу с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как известно, Тихановский был арестован в 2020 году после того, как заявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси.

Вместо него в президенты выдвинулась его жена Светлана, а в декабре 2021 года Сергей был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

Ранее мы публиковали видеоролик встречи Лукашенко с Келлогом в Минске.