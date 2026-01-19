Освобождённая из белорусской тюрьмы оппозиционер Мария Колесникова призвала Европу к диалогу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом оппозиционер заявила в интервью газете Financial Times

По мнению Колесниковой, изоляция Беларуси со стороны ЕС лишь усиливает ее сближение с Москвой.

"Это делает Беларусь менее безопасной и менее предсказуемой для Европы", - сказала Колесникова, которая сейчас находится в Берлине.

Она заявила, что "чрезвычайно благодарна президенту США Дональду Трампу, украинской стороне и другим участникам", которые были вовлечены в процесс освобождения политзаключенных.

"Но как человек с европейским мышлением, я не понимаю, почему Европа не начала разговаривать с Лукашенко раньше, чем США. Очевидно, что у Германии, например, гораздо больше связей с Беларусью, чем у Соединенных Штатов", - добавила Колесникова.

Напомним, в Европе сейчас предлагают начать прямые переговоры с Россией об Украине, но против этого выступает Британия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что намерен созвониться с Путиным в ближайшие недели.