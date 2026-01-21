В Германии задержана гражданка Украины, подозреваемая в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Федеральная прокуратура Германии заявила о задержании 56-летней Илоны В., которую подозревают в агентурной деятельности в интересах российской разведки.

По данным следствия, с ноября 2023 года она поддерживала разведывательные контакты с посольством России в Берлине.

Следователи утверждают, что женщина передавала сотруднику российской разведки информацию, связанную с войной в Украине. Речь идёт о сведениях об участниках политических мероприятий, объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и планируемых поставках дронов Украине.

При этом Илона В. является гражданкой Германии и Украины, входящей в руководство берлинской организации, которая занимается "международным сотрудничеством и межнациональным диалогом". У организации широкий спектр контактов с политиками СДПГ и ХДС, а также с представителями бизнеса.

При этом она, как утверждается, создавала у оборонных компаний впечатление, что действует по поручению украинских структур.

Ранее в Германии мужчина, обвиняемый по делу о шпионаже и заказном убийстве в пользу Москвы, показал язык во время заседания суда.

До этого во Франции арестовали двух лидеров организации "SOS Донбасс" по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Ими оказались гражданка РФ Анна Новикова и обладатель паспорта Франции Венсан Перфетти.