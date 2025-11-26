Во Франции арестовали двух лидеров организации "SOS Донбасс" по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Ими оказались гражданка РФ Анна Новикова и обладатель паспорта Франции Венсан Перфетти.

Об этом сообщает Le Parisien.

Организация "SOS Донбасс" декларировала, что занимается доставкой гуманитарной помощи на восток Украины. Но по версии следствия гуманитарная деятельность была прикрытием для основательницы организации Новиковой ее президента Перфетти, ранее возглавлявшего европейского отделение "Ночных волков" — российского патриотического байкерского движения.

Женщину и мужчину подозревают в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", а также "заговоре с целью совершения преступления".

В деле есть и третий подозреваемый - 40-летний гражданин Украины Вячеслав П.. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и повреждении охраняемого государством объекта "в интересах иностранной державы". По версии следствия, он расклеивал плакаты с изображением российских солдатов на Триумфальной арке. Арестовывать его не стали, обязав раз в неделю отмечаться в полиции.

Следствие утверждает, что Анна и Венсан контактировали с российскими спецслужбами во время поездок на Донбасс, там их познакомили с высокопоставленными военнослужащими российской разведки, которые затем их завербовали. Контрразведка следила за Новиковой как минимум с начала года и выяснила, что она пыталась выведать у французских компаний информацию, "касающуюся экономических интересов" страны.

По предъявленным обвинениям Новиковой грозит до 45 лет тюрьмы и штраф в 600 тысяч евро.

Оба фигуранта дела отрицают предъявленные им обвинения.

