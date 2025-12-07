Президента Словакии Петера Пеллегрини внесли на украинский сайт "Миротворец".

Запись с его личными данными появилась на сайте сегодня, 7 декабря.

Заявляется, что Пеллегрини – "агент влияния РФ в странах Евросоюза", который критикует санкции против России и военную помощь Украине.

Словацкому лидеру также вменяется призывы проводить "так называемые мирные переговоры" об урегулировании российско-украинской войны и публикуются фото его рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее американского режиссера Вуди Аллена внесли на "Миротворец" после его участия в Московском кинофестивале.

Напомним, украинский боксёр Александр Усик до сих пор находится в базе "Миротворец", куда попал за участие в документальном фильме о православии.

Война в Украине продолжается 1383-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 7 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

