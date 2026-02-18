Анализируем итоги 1456-го дня войны в Украине.

Переговоры в Женеве. Раунд второй

Сегодня в Швейцарии завершился очередной раунд переговоров по Украине.

Оставил он противоречивое впечатление.

С одной стороны, о каких-либо подвижках по ключевому вопросу - выводу ВСУ из Донбасса - пока никто не говорит. Западные СМИ пишут, что на политическом переговорном треке наблюдается тупик. Российский переговорщик Мединский на вопрос об итогах переговоров отшутился, заявив, что "мы на Крещении Руси остановились" (ранее СМИ писали, что Мединский на переговорах в Стамбуле летом прошлого года постоянно уходил в длинные экскурсы в историю, чем была очень недовольна украинская делегация).

С другой стороны, переговорные движения идут довольно интенсивные. Два дня шли переговоры. А сегодня, перед отлетом в Москву, Мединский встретился наедине (уже без американцев) с представителями украинкой делегации - Арахамией и Умеровым. Также все стороны заявили, что в скором времени они встретятся еще раз.

Как мы уже писали, по распространенной версии, и украинская, и российская делегации, в условиях отсутствия подвижек по главным спорным пунктам, просто изображает "конструктив" и "готовность к переговорам", чтоб понравиться Трампу. А в реальности никаких подвижек нет.

Однако, некоторые моменты указывают на то, что определенный процесс все ж таки идет и в абсолютном тупике не находится.

Во-первых, довольно противоречивое интервью дал вчера Зеленский изданию Axios. Там он хотя и повторил прежние тезисы о том, что "народ Украины не примет договоренностей, которые подразумевают просто вывод войск Украины из Донбасса" (добавив, что вопрос должен быть вынесен на референдум), но при этом сказал, что он готов обсудить вывод украинских войск из Донецкой области. Правда, он выставил условие аналогичного отвода и российских войск на аналогичное расстояние от линии фронта. Но, как видим, позиция его уже не выглядит на 100% отрицательной. Кстати, несколько месяцев назад с подобными же идеями (синхронный отвод войск) выступил советник Офиса президента Подоляк. Тогда их Банковая опровергла. Но сейчас, как видим, их подтвердил сам президент

Во-вторых, судя по публикациям в СМИ, процесс обсуждения больших проектов довольно интенсивно идет между США и Россией.

Как пишет The Economist, власти США и РФ могли уже согласовать отмену антироссийских санкций в обмен на торговые сделки, общая сумма которых составляет 12 триллионов долларов.

"Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, заявляет, что Россия пообещала Америке сделки на сумму 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций; один из инсайдеров считает, что пакет мер уже согласован. В Европе растут опасения, что президент Дональд Трамп может заставить Украину пойти на разрушительные уступки к июню - его последнему сроку для достижения мира - чтобы получить золото в России", - говорится в статье.

Спецпредставители президентов РФ и США Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф уже как минимум девять раз встречались с апреля прошлого года. А близкие к семье Трампа лица вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. Вашингтону были предложены сделки по арктической нефти и газу, редкоземельным рудникам, атомному центру обработки данных и туннелю под Беринговым проливом.

С учетом таких перспектив стремление Трампа добиться скорейшего завершения огня для начала реализации проектов с РФ не выглядит странным. А значит он и далее будет продвигать соглашение. В том числе, не исключено, усиливая давление на Киев.

Скандалы с Беларусью, Венгрией и Словакией

Сегодня резко обострились отношения Украины с тремя своими соседями - Беларусью, Словакией и Венгрией.

Во-первых, Зеленский сегодня объявил о санкциях в отношении Лукашенко.

Они предусматривают блокирование активов, прекращение торговли и транзита, запрет финансовых операций, участия в приватизации и госзакупках, операций с ценными бумагами, передачи технологий и въезда в Украину. Некоторые ограничения введены бессрочно, некоторые - на 10 лет.

Украинский президент заявляет, что Беларусь помогает РФ вести войну против Украины.

Это не последний демарш против Минска со стороны Киева за недавнее время. В конце января Зеленский впервые провел встречу с оппозиционеркой Тихановской и жестко раскритиковал белорусского лидера, заявив, что белого шпица Лукашенко "больше прав, чем у белорусского народа".

Ранее СМИ писали, что украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Александра Лукашенко.

Тогда же появилась версия, что цель этих действий - сорвать усилия Трампа по выводу президента Беларуси из международной изоляции.

Напомним, что США сняли с Беларуси часть санкций, в том числе с ее главного экспортного товара - калия. Минск в ответ освободил десятки политзаключенных. Также Беларусь вошла в "Совет мира" при Трампе. Как раз на фоне этих событий Зеленский ужесточил риторику в адрес Лукашенко, а сегодня ввел против него санкции - впервые за четыре года войны (хотя поводов сделать это раньше у Зеленского было более, чем достаточно, учитывая, что вторжение РФ частично началось с белорусской территории).

Иными словами, Зеленский активно противопоставляет себя политике Трампа на белорусском направлении. И, видимо, в целом политике Трампа - что видно и по тому, как Украина сопротивляется плану США по окончанию войны (особенно в части передачи Донбасса России).

С Венгрией и Словакией возникли проблемы из-за остановки прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Европейские СМИ сегодня написали Евросоюз оказывает давление на Украину с требованием ускорить ремонт нефтепровода, который с конца января не функционирует. Киев заявляет, что трубу повредили российские беспилотники.

Однако у Братиславы и Будапешта иное мнение. Премьер Словакии Фицо обвинил Киев в затягивании процесса и назвал ситуацию "политическим шантажом". Он также пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии, если Киев не разблокирует транзит российской нефти по "Дружбе".

"В январе этого года на Украину отправили вдвое больше электроэнергии, чем предполагалось на весь 2025 год. Значит, эти поставки важны для энергосистемы Украины. Если президент Зеленский считает, что это не нужно, мы можем прекратить сотрудничество по поставкам электроэнергии", - заявил Фицо.

После этого Венгрия и Словакия сделали "предупредительные выстрелы" - остановили экспорт дизельного топлива в Украину. Как заявили в Будапеште - пока не начнется подача нефти по трубопроводу "Дружба".

В Киеве на это заявили, что действия Венгрии и Словакии "напоминают наркоманию". Спикер МИД Украины Тихий заявил, что обе страны имеют альтернативные варианты поставки нефти, в частности, через нефтепровод "Адрия", а потому "могут избавиться от зависимости от российской нефти". "Мы видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше, это напоминает наркоманию", - заявил Тихий.

Что значит остановка дизеля из Венгрии и Словакии для украинских рынков - топливного и электроэнергии?

Учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что никакого коллапса по топливу из-за "выпавших" поставок из Словакии и Венгрии не будет. "В последнее время с этих направлений много не завозили. У импортеров есть возможность оперативно заместить эти объемы", - сказал Леушкин.

По данным "НафтоРинка", в январе на словацкой направление, по итогам 2025 года, пришлось 9,4% поставок, а в январе 2026 года - 11%. Из Венгрии в 2025 году в Украину завезли порядка 630 тысяч тонн топлива - это порядка 9% общего баланса рынка. То есть, в прошлом году речь шла о почти 20% рынка.

Однако, в последнее время источники импорта дизельного топлива в Украину немного изменились. "Поставщики сделали ставку на продукцию концерна Orlen из Польши и Литвы, также много везут из Румынии, Греции", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По данным профильной площадки Enkorr, на оптовом топливном рынке ходят слухи, что остановка поставок дизеля может растянуться на сроки от 1-2 недель до 2 месяцев.

И уже в феврале украинский рынок может недополучить около 30-35 тысяч тонн дизельного топлива

Но, по словам Рябцева, в Украине, несмотря на увеличение потребления примерно на 20% из-за масштабных перебоев с электроэнергией и массовой закупкой дизеля для генераторов, оптовый рынок также в профиците.

"Однако, ситуация на розничном топливном рынке сейчас крайне специфическая. Крупные сети зарабатывали больше, чем сейчас, разве что в лихие 90-е. Идет монополизация рынка, из него массово вытесняются небольшие региональные сети и мелкие АЗС. В некоторых регионах, в частности, прифронтовых, уже образовались "серые" зоны, где заправок нет на десятки километров. Одна из причин - пролоббированные крупными сетями авансовые налоговые платежи с каждой АЗС - от 30 до 60 тысяч гривен в месяц, что многим не по карману. Поэтому остановку поставок дизеля из Словакии и Венгрии крупные розничные продавцы могут использовать как повод, чтобы повысить цены", - говорит Рябцев.

Эксперты не исключают, что розничные продавцы могут повысить ценники, минимум, на 10%.

Что касается угроз Фицо остановить еще и поставки электроэнергии в Украину, то тут последствия, по мнению Рябцева, могут быть более существенными, чем в случае с дизелем.

"Из Словакии мы действительно поставляем большие объемы электроэнергии, плюс у нас остро дефицитная система", - говорит эксперт.

По данным ExPro, а феврале Украина импортировала из Словакии 147 МВт -часов - это 18% всех поставок. К слову, Венгрия является еще более крупным поставщиком электроэнергии в Украину - в феврале она обеспечила 50% импорта (402 тысячи МВт-часов). Если будут перебои с поставками электроэнергии из этих направлений, то быстро закрыть такие объемы за счет других стран вряд ли удастся, - считают эксперты. Придется задействовать больше аварийного импорта, а такой ресурс стоит дороже, чем поставки по контрактам.

Атака Залужного на Зеленского

На фоне нового громкого ареста НАБУ - с вручением подозрения близкому к Офису президента экс-министру Галущенко - по Зеленскому начались удары еще и в западной прессе.

Бывший главком Залужный обвинил украинского президента в провали контрнаступления 2023 года, а также напомнил историю с атакой СБУ на ставку главнокомандующего.

Экс-главком рассказал в интервью АР, что первоначальный план контрнаступления заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в "едином кулаке" для удара в Запорожской области и выхода к Азовскому морю. Для успеха этого замысла требовалось масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность.

Вместо этого, по словам Залужного, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их ударную мощь. В итоге был удар по нескольким направлениям в Запорожской области и на Бахмут.

Ранее о том, что распыление сил между южным фронтом (основное направление удара) и Бахмутом было одной из основных причин провала наступления ВСУ, писали и западные СМИ со ссылкой на американских военных.

Также Залужный рассказал о "глубоком расколе" между ним и Зеленским, который достиг пика во время обысков СБУ в 2022 году. По словам экс-главкома, с начала войны они с президентом постоянно спорили, как лучше оборонять страну, а затем в середине сентября 2022 года к нему с обысками по надуманному предлогу пришла СБУ.

Он рассказывает, что десятки силовиков пришли в его офис после совещания у Зеленского, когда там находились более десятка британских офицеров. Сотрудники СБУ не сказали, что именно ищут.

Залужный помешал им просматривать документы и компьютеры и сразу набрал тогдашнего главу ОП: "Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как воевать". Затем Залужный набрал Малюка, а тот сказал, что ничего не знает о рейде и пообещал разобраться.

Позже он узнал, что СБУ получила ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу еще до войны. Залужный считает, что это было надуманным предлогом, а не ошибкой.

По словам нардепа Гончаренко, Офис президента заранее знал о содержании интервью и пытался убедить Залужного отказаться от своих слов, но экс-главком отказал Банковой.

По его данным, интервью было записано еще до Мюнхенской конференции. "Смешно, что во время своей речи в Мюнхене Зеленский вспомнил Залужного и сказал, что он отправил его к генералу Милли, чтобы тот попросил оружие, но оружие не дали и сказали рыть траншеи. Это ложь. Залужный не ездил к Милли", - добавил Гончаренко.

Отметим, что подобные заявления Залужного - это первая открытая критика из его уст в адрес Зеленского.

Как мы уже писали, условная "антизеленская коалиция", которая сейчас атакует президента, раскручивая коррупционный скандал с его окружением, рассматривает Залужного, как кандидата на роль главы "правительства национального доверия" с последующей заменой и самого Зеленского на посту президента.

С целью побудить Зеленского согласиться на формирование такого правительства, как многие считают в политических кругах, и идет давление в виде уголовных дел в рамках Миничгейта.

В этом плане не исключено, что и вручение подозрения Галущенко, и возможное вручение подозрения Ермаку, и критика со стороны Залужного являются звеньями одной цепи и показывают усиление атак на президента для достижения обозначенных выше целей.

Конфликт футболиста и ТЦК

Между нападающим "Колоса" Даниилом Колесником и ТЦК прозошел конфликт, который обсуждает вся страна.

Вчера 24-летний футболист опубликовал в Instagram видео, на котором он наносит удар сотруднику ТЦК. Позже спортсмен удалил ролик и закрыл свою страницу.

Полиция открыла уголовное производство по факту драки. Дело расследуется по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса — угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества общеопасным способом в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.

Сегодня появилось видео начала конфликта Даниила Колесника с сотрудниками ТЦК.

Адвокаты Колесника из адвокатского объединения Barristers заявляют, что представители ТЦК целенаправленно сбили человека своим автомобилем, после чего начали угрожать гражданским лицам убийством с применением огнестрельного оружия.

Это также зафиксировано на видео.

В дальнейшем сотрудник ТЦК, по словам адвокатов, напал на Данила Колесника и начал наносить ему удары. В ответ Данил стал защищаться от указанных неправомерных действий, и именно этот момент был распространён в СМИ.

По словам адвокатов, футболист лично и добровольно прибыл в районный отдел полиции для предоставления объяснений.

"Его действия стали реакцией на ситуацию, которую он воспринимал как реальную угрозу, в частности после озвученных угроз применения оружия в отношении безоружных лиц", - заявляют адвокаты.

Сам Колесник публично заявил, что не нападал на сотрудников ТЦК, а защищался от "неспровоцированной агрессии". Футболист подчеркнул, что самостоятельно пришёл в полицию, предоставил видео и объяснения, и что его не задерживали.

На фоне скандала футбольный клуб из Киевской области объявил о расторжении контракта с игроком. В заявлении клуба говорится, что Колесник отстранён от тренировочного процесса и будет уволен из команды "Колос-2". В клубе подчеркнули, что принципиально осуждают любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого они направлены, особенно если речь идёт об украинских военных.

При этом ряд бывших футболистов публично поддержали Колесника. Александр Алиев заявил, что спортсмен "поступил правильно", вступившись за человека с тремя детьми, и задался вопросом, почему одни могут избивать людей, а другого за удар увольняют из команды. Артём Милевский также выразил поддержку, отметив, что поступок Колесника был "по-мужски" и "по-людски".

Мы уже анализировали, почему в Украине участились драки гражданских с ТЦК, и как это может повлиять на мобилизацию.

Пойдет ли Усик в президенты?

Российские пранкеры Вован и Лексус утверждают, что поговорили с украинским боксером Александром Усиком от имени президента Польши Навроцкого.

В разговоре боксер, находясь в Испании, на английском языке комментировал ситуацию в стране, в том числе проблемы с электричеством: "Большой хаос! Президент должен делать больше!"

На вопрос, готов ли он сам возглавить Украину, спортсмен ответил: "Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание".

Усик также раскритиковал украинскую власть за высокий уровень коррупции: "Это большая проблема. Если ее не победим - у нас нет будущего". Он также добавил: "Если вы (чиновники-коррупционеры - Ред.) плохо относитесь к Украине, уходите, убирайтесь прочь. Я не знаю, может на линию фронта".

Говоря о Зеленском, боксер сказал: "Иногда я вижусь с ним, потому что это президент Украины, но он не мой друг".

Отдельно в разговоре затронули тему исторических фигур. Усик сказал: "Бандера для меня не герой!"

Также спортсмен высказался против давления на УПЦ: "Это удар для нашего народа. Нельзя разделять людей. Не трогайте людей!".

Сам Усик такого разговора не подтверждал. Но стоит отметить, что в Украине давно ходят разговоры, что боксер имеет огромную популярность, а следовательно и все шансы на политическую карьеру - вплоть до поста президента.

Однако Усик никогда о планах пойти в политику не говорил. И его заявление пранкерам - по сути первый намек, что боксер для себя такой перспективы не отбрасывает.