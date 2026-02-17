Война в Украине не закончится в этом году. В окончании боевых действий якобы не заинтересована Россия.

Об этом заявил гендиректор немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, передает DW.

Он призвал продолжать поставки оружия Украине и отметил, что в некоторых сферах еще не обеспечено финансирование производства.

"Мы можем помочь во многих областях. На данный момент мы производим больше боеприпасов, чем предусмотрено в заключенных с Украиной контрактах", — сообщил Паппергер

По его словам, Rheinmetall мог бы поставлять Украине больше средств ПВО, боеприпасов, танков и беспилотников.

"В настоящее время Украине не хватает финансирования, и можно было бы предоставить гораздо больше военной помощи, если бы кто-то за это заплатил" – сказал Паппергер в подкасте Table.Today.

Паппергер также подчеркнул, что к концу этого года портфель заказов концерна составит около 140 миллиардов евро.

Недавно министр обороны Михаил Фёдоров заявил, что на заседании "Рамштайна" в Брюсселе анонсировали новую военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов.

Напомним, в начале месяца Совет Европейского союза также утвердил условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро.