Совет Евросоюза утвердил условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Информация опубликована на сайте совета ЕС.

Основные параметры:

60 млрд евро будут направлены на военную помощь, 30 млрд евро - на общую бюджетную поддержку;

проценты по кредиту будут выплачиваться из бюджета ЕС;

закупки оружия за счет кредита должны осуществляться преимущественно у производителей из Украины и ЕС. В случае экстренной необходимости закупки могут проводиться в других странах;

Великобритания и некоторые другие страны могут присоединиться к поставкам оружия для Украины за счет кредита ЕС в обмен на финансовый взнос - этот пункт лоббировала Франция;

в предоставлении кредита участвуют 24 из 27 стран Евросоюза, Словакия, Венгрия и Чехия отказались.

Соглашение требует одобрения Европарламента.

Ранее сегодня выделение кредита Украине согласовали послы стран Евросоюза.

А в середине января западная пресса писала о спорах в Евросоюзе, как использовать выделенные Украине 90 миллиардов евро.

