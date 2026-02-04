Совет ЕС утвердил условия выдачи Украине кредита на 90 миллиардов евро. Главные параметры
Совет Евросоюза утвердил условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро.
Информация опубликована на сайте совета ЕС.
Основные параметры:
- 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, 30 млрд евро - на общую бюджетную поддержку;
- проценты по кредиту будут выплачиваться из бюджета ЕС;
- закупки оружия за счет кредита должны осуществляться преимущественно у производителей из Украины и ЕС. В случае экстренной необходимости закупки могут проводиться в других странах;
- Великобритания и некоторые другие страны могут присоединиться к поставкам оружия для Украины за счет кредита ЕС в обмен на финансовый взнос - этот пункт лоббировала Франция;
- в предоставлении кредита участвуют 24 из 27 стран Евросоюза, Словакия, Венгрия и Чехия отказались.
Соглашение требует одобрения Европарламента.
Ранее сегодня выделение кредита Украине согласовали послы стран Евросоюза.
А в середине января западная пресса писала о спорах в Евросоюзе, как использовать выделенные Украине 90 миллиардов евро.
