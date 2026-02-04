Послы стран Европейского Союза согласовали выделение Украине утвержденного в декабре кредита в размере 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает Reuters.

Средства для кредитования привлекут за счет заимствований Еврокомиссии и направят на поддержку Украины до весны, когда у той может возникнуть дефицит финансирования. Проценты по кредиту будут покрываться из бюджета ЕС, в том числе из неиспользованных средств текущего семилетнего финансового плана. В случае их нехватки разницу возьмут на себя государства-члены.

Механизм предусматривает участие третьих стран в оборонных закупках для Украины. Киев сможет покупать оружие у государств вне ЕС, включая США и Великобританию, если аналогичной продукции нет внутри сообщества или при срочной необходимости. В список закупок вошли системы ПВО и ПРО, боеприпасы для истребителей и средства дальнего поражения.

При этом участие третьих стран в кредитовании будет ограничено: они не получат тех же прав и преимуществ, что государства ЕС. Так, если Великобритания захочет расширить свое участие в оборонных контрактах, ей необходимо будет внести финансовый вклад в обслуживание кредита, соразмерный выгодам для ее оборонной промышленности.

Контроль за соблюдением условий закупок возложен на Еврокомиссию и новую экспертную группу по оборонно-промышленным возможностям Украины, куда войдут представители стран ЕС.

При этом Politico со ссылкой на источники писало, что власти Франции блокировали предоставление Украине кредита Евросоюза.

Как сказано в материале издания, на прошлой неделе переговоры о направлении Киеву кредита были уже близки к завершению, однако Франция потребовала взносов от третьих стран, в частности от Великобритании, утверждая, что члены ЕС не должны сами нести все расходы по выплате процентов.

"У французской логики есть свои сторонники. Однако разногласия привели к неоднократным переносам с пятницы на понедельник. А в понедельник прорыва снова так и не произошло. Дипломаты предполагают, что чиновники, возможно, преуменьшают масштабы тупика, отчаянно пытаясь избежать перспективы прекращения финансирования Украины уже в начале апреля. Между тем до позднего вечера вчерашнего дня выделение кредита на сегодняшней повестке дня встречи послов оставался под вопросом", - говорится в статье.

Напомним, Париж также призывал ЕС потратить кредит на покупку европейского, а не американского оружия.

Ещё Франция выступала категорически против покупки Украиной британских ракет на деньги Евросоюза.