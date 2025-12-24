В следующие три года Украине придётся отдавать за долги по кредитам около 10% от ожидаемого внутреннего валового продукта.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на долговую стратегию, утвержденную сегодня правительством.

Стратегия подразумевает следующие расходы государства на погашение долга и уплаты процентов:

в 2025 году - 1,05 триллиона гривен (11,7% ВВП);

в 2026-м – 1,17 триллиона гривен (11,3% ВВП);

в 2027-м – 1,26 триллиона гривен (10,5% ВВП);

в 2028-м – 1,29 триллиона гривен (9,5% ВВП).

То есть средний ежегодный показатель на обслуживание и погашение долга составляет 1,193 триллиона гривен.

Сейчас большая часть государственного долга – это внешний долг, на него в общей структуре долгов приходится 75%. Общая доля долга, номинированного в иностранной валюте, составляет 77%. Ещё 2% - государственный долг по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированный в иностранных валютах.

В Минфине видят высокие риски для устойчивости госдолга в будущем.

Напомним, месяц назад Украина и МВФ договорились на уровне персонала об очередной кредитной программе, по которой Киев возьмет долг в размере 8,1 миллиард долларов.

Однако этой суммы не хватит даже для полного покрытия ближайших выплат Украиной по ранее предоставленным займам Международного валютного фонда.