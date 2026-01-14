Еврокомиссия предлагает из 90 млрд евро кредита на Украину потратить 60 млрд на оружие, а 30 млрд - на поддержку бюджета.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, первые платежи ожидаются в апреле.

Угроза огромной дыры для бюджета Украины

Заявление Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредита для Украины в 90 млрд евро представляет собой потенциально очень большую проблему для украинского бюджета.

Глава Еврокомиссии сказала, что из этой суммы (а она рассчитана на два года) 60 млрд пойдет на закупки оружия для Украины (причем, как пишут западные СМИ, среди европейцев существуют разногласия, на что именно их тратить - на американское или европейское оружие) и только 30 млрд на поддержку бюджета.

Однако ранее все 90 млрд евро предполагалось направить на пополнение бюджета Украины на два ближайших года - по 45 млрд долларов за год. Примерно столько же на 2026 год просил Киев. На оружие же планировалось собрать деньги из других источников (в частности, по программе закупки американского оружия за средства, выделяемые бюджетами отдельных европейских стран).

Впрочем, уже тогда было понятно, что денег в целом будет недостаточно, так как в прошлые годы на бюджетную и военную поддержку выделялось суммарно до 110-120 млрд долларов в год.

Если же 2/3 планируемых к выделению Украине 90 млрд евро будут направлены на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть - 30 млрд на два года (или же по 15 млрд в год), то это в 3 раза меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета.

Какие-то суммы могут прийти, правда, из других стран: Норвегии, Британии, Японии, а также МВФ и других источников.

Но все равно возникает угроза появление очень серьёзной дыры в украинском бюджете. При том что в условиях резкого ухудшения ситуации с энергетикой велик риск, что доходы бюджета от налогов и сборов внутри страны могут оказаться существенно меньше запланированных, а потребность в дополнительных расходах на восстановление энергосистемы значительно больше.