На заседании "Рамштайна" в Брюсселе анонсировали новую военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По словам министра, контактная группа по вопросам обороны уже предоставила Украине 35 миллиардов долларов военной помощи.

Как стало известно, представители государств объявили о новых пакетах поддержки на почти 3 млрд. Общая же сумма поддержки составит почти 38 миллиардов долларов.

При этом отмечается, что большая часть этих денег будет выделена на систему ПВО, БпЛА, развитие беспилотных штурмовых подразделений, Deep Strike и перехватчиков беспилотников.

Напомним, в начале месяца совет Европейского Союза утвердил условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Президент Словакии Петер Пеллегрини в свою очередь считает решение предыдущего правительства о передаче Украине истребителей МиГ-29 ошибочным.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.