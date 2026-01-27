В ФРГ ультраправая партия "Альтернатива для Германии" в случае победы на выборах потребует с Украины 70 миллиардов евро, переданные ей Берлином в виде вооружения.

Соответствующее заявление сделала лидер партии Алиса Вайдель во время политического конгресса в Мюльхайме.

Она раскритиковала действующее правительство канцлера Фридриха Мерца за военную и финансовую помощь Украине.

"Мы вложили в Украину более 70 миллиардов евро и поставили им оружие. Мы потребуем возврата этих миллиардов плюс компенсацию за повреждения "Северного потока", - заявила Вайдель.

Кроме того, она выразила возмущение относительно возможного участия солдат бундесвера в мониторинговой миссии в Украине в случае достижения мира, а также использованием танков немецкого производства в войне с Россией.

"Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?" - задала вопрос лидер ультраправых.

Напомним, что по подозрению в подрыве "Северных потоков" в Европе были арестованы двое украинцев. Западная пресса писала, что операцию якобы санкционировал Валерий Залужный, когда был в должности главкома.

Также отметим, что "АдГ" лидирует в соцопросах о политических симпатиях в Германии. По последним данным, партию поддерживает 26% немцев, тогда как правящую партию ХДС - 25%.