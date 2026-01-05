В ФРГ партия "Альтернатива для Германии" рекордно опередила блок ХДС/ХСС сразу по двум показателям в последнем опросе.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.



Согласно новому опросу института GMS, за правую "Альтернативу для Германии" сегодня готовы проголосовать 27% респондентов, за консервативный блок ХДС/ХСС – 24%. Это не только самый высокий рейтинг АдГ, когда-либо зафиксированный исследователями GMS, но и самое большое преимущество над ХДС/ХСС – в три процентных пункта.

Для сравнения: в опросе GMS от 3 января 2025 года у ХДС/ХСС было 33% голосов, у АдГ – 18%.



Другие партии показали лишь незначительные изменения: СДПГ осталась на уровне 15%, "зеленые" получили 12%, Левая партия – 10%, Союз Сары Вагенкнехт – 4%.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году "Альтернатива для Германии"получила вдвое больше крупных пожертвований, чем СДПГ.

Также мы писали, что прошлым летом "Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией в ФРГ.

