Трое депутатов от "Альтернативы для Германии" отметили день рождения Путина в посольстве России в Берлине
Трое немецких депутатов пошли на празднование дня рождения российского президента Владимира Путина в посольство РФ в Берлине.
Об этом сообщает издание MDR.
Речь идет о депутатах земельного парламента Саксонии-Анхальт от партии "Альтернатива для Германии" Гансе-Томасе Тильшнайдере, Флориане Шредере и Франке Отто Лизуреке.
Мероприятие организовал ультраправый журнал Compact, ранее запрещенный за антиконституционные материалы. Главный редактор Юрген Эльзессер назвал Путина "патриотом" и "защитником Запада".
Другие немецкие партии осудили визит: представитель ХДС Гидо Хойер обвинил АдГ в потере связи с демократическими принципами, а социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию определиться с политическими симпатиями.
Напомним, согласно опросам, "Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией в ФРГ, обогнав Христианско-демократический союз Германии.
Ранее мы писали, что лидер немецкой АдГ Алиса Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за планы купить для Украины ракеты Patriot на пять миллиардов евро.