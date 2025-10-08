Трое немецких депутатов пошли на празднование дня рождения российского президента Владимира Путина в посольство РФ в Берлине.

Об этом сообщает издание MDR.

Речь идет о депутатах земельного парламента Саксонии-Анхальт от партии "Альтернатива для Германии" Гансе-Томасе Тильшнайдере, Флориане Шредере и Франке Отто Лизуреке.

Мероприятие организовал ультраправый журнал Compact, ранее запрещенный за антиконституционные материалы. Главный редактор Юрген Эльзессер назвал Путина "патриотом" и "защитником Запада".

Другие немецкие партии осудили визит: представитель ХДС Гидо Хойер обвинил АдГ в потере связи с демократическими принципами, а социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию определиться с политическими симпатиями.

Напомним, согласно опросам, "Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией в ФРГ, обогнав Христианско-демократический союз Германии.

Ранее мы писали, что лидер немецкой АдГ Алиса Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за планы купить для Украины ракеты Patriot на пять миллиардов евро.