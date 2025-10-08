Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Трое немецких депутатов пошли на празднование дня рождения российского президента Владимира Путина в посольство РФ в Берлине.

Об этом сообщает издание MDR.

Речь идет о депутатах земельного парламента Саксонии-Анхальт от партии "Альтернатива для Германии" Гансе-Томасе Тильшнайдере, Флориане Шредере и Франке Отто Лизуреке.

Мероприятие организовал ультраправый журнал Compact, ранее запрещенный за антиконституционные материалы. Главный редактор Юрген Эльзессер назвал Путина "патриотом" и "защитником Запада".

Другие немецкие партии осудили визит: представитель ХДС Гидо Хойер обвинил АдГ в потере связи с демократическими принципами, а социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию определиться с политическими симпатиями.

Напомним, согласно опросам, "Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией в ФРГ, обогнав Христианско-демократический союз Германии.

Ранее мы писали, что лидер немецкой АдГ Алиса Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за планы купить для Украины ракеты Patriot на пять миллиардов евро.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.