"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией в ФРГ, обогнав Христианско-демократический союз Германии.

Как пишет немецкий таблоид Bild, об этом свидетельствует последний опрос института Forsa.

Согласно опросу, проведенному для телеканалов RTL и N-TV, уровень одобрения "Альтернативы для Германии" достиг показателя 26%. Партия ХДС оказалась на втором месте с 24%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 13% наравне с "Зелёными". У "Левых" 11%. В то же время в Германии высока (и неуклонно растёт) доля неопределившихся — 25%.

Между тем рейтинги канцлера Фридриха Мерца падает: его показатель поддержки достиг нового минимума. Его работой довольны лишь 29% опрошенных, что на 3% меньше, чем в предыдущем опросе. Недовольных набралось 67%.

При этом опрос INSA-Meinungstrend показал несколько иные результаты: 27% у ХДС и 25% у АдГ. При этом INSA также фиксирует падение популярности ХДС.

В июле мы сообщали, что "Альтернатива для Германии" стала наращивать рейтинги после непродолжительного падения популярности.

В мае партию признали правоэкстремистской. Это произошло после того, как она вышла на первое место в социальных опросах.