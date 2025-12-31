Правопопулистская политическая партия "Альтернатива для Германии" в уходящем году получила вдвое больше крупных пожертвований, чем Социал-демократическая партия.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

СДПГ с момента выборов в Бундестаг в конце февраля не получила ни одного пожертвования, подлежащего обязательному декларированию (свыше 35 тысяч евро). Хотя во время предвыборной кампании собрали 2,3 миллиона евро.

АдГ за год получила 5,1 млн евро крупных пожертвований - почти вдвое больше, чем СДПГ. Но крупнейший взнос в размере 2,35 миллиона евро был временно заблокирован администрацией Бундестага из-за подозрений в незаконном "пожертвовании через подставное лицо".

Издание отмечает, что крупные пожертвования не гарантируют политического успеха. В пример приводится Свободная демократическая партия Германии, которая собрала около 3,2 млн евро, из них 3 млн - ещё до февральских выборов, однако не прошла в Бундестаг, набрав лишь 4,3% голосов.

Лидером по крупным пожертвованиям в 2025 году стал правящий блок ХДС/ХСС канцлера ФРГ Фридриха Мерца - 7,9 миллиона евро.

Напомним, ранее в АдГ призывали снять санкции с России и возобновить поставки российского газа.

Также мы рассказывали, что трое депутатов от этой партии отметили день рождения президента РФ Владимира Путина в посольстве России в Берлине.