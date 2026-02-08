Президент Словакии Петер Пеллегрини считает решение предыдущего правительства о передаче Украине истребителей МиГ-29 ошибочным.

Об этом словацкий лидер написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что находясь на посту премьер-министра, он отдал приказ сохранить боеспособность словацких истребителей МиГ-29 до того момента, когда их роль примут новые американские истребители F-16.

"До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия избавилась от своих МиГов, за которые в то время не имела никакой замены. Ни одна другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей", - пишет Пеллегрини.

Он также считает ошибочным утверждение предыдущей правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были лишь металлоломом.

"Если бы это было так, ни один из них не смог бы вылететь из Словакии в Украину. Еще как премьер-министр я имел возможность лично испытать полет непосредственно на МиГ-29, и самолет был способен выполнять все свои задачи", - заявил словацкий президент.

При этом он подчеркнул, что не планирует вмешиваться в политические или уголовные дискуссии о передаче самолётов. Однако добавил, что народ его страны "имеет право знать, имело ли тогдашнее правительство Хегера, правившее без доверия парламента, право передавать наши МиГи Украине".

Напомним, в 2024 году госсекретарь военного ведомства республики Игор Мелихер заявлял, что передача Словакией самолетов была незаконной, так как конституция страны "запрещает уходящему в отставку правительству предпринимать столь важные шаги во внешней политике".

А через несколько дней стало известно, что новое руководство Словакии подаёт в суд на своих предшественников из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и комплектующих для ЗРК "Куб" в марте 2023 года.