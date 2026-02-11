Прекращение американской помощи Украине удалось сбалансировать за счет европейских стран, которые нарастили свою поддержку.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

Согласно его опубликованным данным, поддержка Украины со стороны США в 2025 году сократилась на 99%, но общий объём помощи остался примерно на уровне предыдущих лет, так как Европа резко увеличила свой вклад.

Европейцы в свою очередь предоставили около 29 миллиардов евро военной помощи, тогда как в 2022–2024 годах было 17–18 миллиардов. При этом финансовая и гуманитарная поддержка выросла на 59% - до 39 миллиардов.

Больше всего помощи в 2025 году передала Германия - 9 миллиардов евро военной помощи и еще 600 миллионов на закупку американского оружия через PURL.

Великобритания дала 5,4 миллиарда евро, Швеция — 3,7 миллиарда евро, Норвегия — 3,6 миллиарда евро, Дания — 2,6 миллиарда евро.

В целом Северная Европа обеспечивает гораздо больше помощи, чем Южная - 33% против 3%.

Ранее агенство Reuters писало, что Вашингтон не передал Украине обещанные еще при президенте Джо Байдене средства на восстановление энергетики. Речь шла о примерно 250 миллионах долларов.

Между тем бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон призывал полностью прекратить финансовую, военную и разведывательную поддержку Украины, заявив, что без этого невозможна реализация разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта.