Президент США Дональд Трамп рассчитывает на окончание войны в Украине, чтобы вернуть деньги, потраченные на помощь Киеву.

Соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало во время общения с прессой.

"Мы зарабатываем деньги. Байден отдал 350 миллиардов долларов, просто отдал. Теперь я многое из этого вернул, потому что мы заключили сделку о редкоземельных металлах. Мы вернем много денег. Возможно, все из них. Возможно, даже больше, чем все из них", - сказал Трамп.

Напомним, в Украине сделка о редкоземельных металлах является засекреченной.

Как мы писали, минувшей весной Верховная Рада утвердила сделку о недрах с Вашингтоном, согласно которой контроль американцев над разработкой новых украинских месторождений будет близок к тотальному.

Фонд, созданный в рамках ресурсной сделки США с Украиной, возглавил лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

