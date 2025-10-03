Глава Минфина США Скотт Бессент накричал на премьера Украины Юлию Свириденко, которая тогда занимала пост министра экономики, во время обсуждения сделки по полезным ископаемым.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент крикнул г-же Свириденко, что у неё есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут закончены", – пишет газета.

Свириденко, которая стала премьер-министром Украины через пять месяцев после этой беседы, отрицает заявления источников NYT. Она называет результат тех переговоров, благодаря которым Украина и США все же смогли прийти к соглашению, итогом "доверительных рабочих отношений" со Скоттом Бессентом.

Отметим, что содержание и условие сделки широкой общественности до сих пор неизвестны. Ее ключевая часть засекречена. Правительство Украины отказывается ее обнародовать.

Напомним, весной Верховная Рада утвердила сделку о недрах с Вашингтоном, по которой контроль американцев над разработкой новых украинских месторождений будет близок к тотальному.

Фонд, созданный в рамках ресурсной сделки США с Украиной, возглавил лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.