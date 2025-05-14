Появилось первое подтверждение, что помимо рамочного договора с Вашингтоном о совместном распоряжении полезными ископаемыми и инфраструктурой Киев подписал дополнительные соглашения об украинских недрах.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на информацию от Министерства экономики Украины.

Таким образом, Банковая заключила два коммерческих соглашения об использовании природных ресурсов с Международной финансовой корпорацией развития США.

Их подписывал директор Агентства по поддержке государственно-частного партнёрства при Минэкономики Нико Гачечиладзе.

Речь идёт о соглашении ограниченного партнёрства и Limited Liability Company – ООО, которое будет выступать генеральным партнёром в оговоренном договором фонде.

Условия соглашений Министерство экономики не раскрывает.

Ранее "Страна" писала, что извстно на момент того как Верховная Рада ратифицировала сделку о недрах с США.

За проголосовали 338 народных депутатов. Против не высказался никто.

В частности стали известны тайные подробности документов сырьевого договора Киева и Вашингтона.

По имеющимся данным, управлять фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, ему будут помогать четыре комитета, в которых будет больше американцев.