В Европе обсуждают предложение президента США Дональда Трампа Украине уступить территории на Донбассе в обмен на ускоренное принятие в ЕС.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

"В обмен на масштабный захват Россией богатого ресурсами региона Донбасса Киев должен получить вступление в ЕС и гарантии безопасности. В любом случае, Трамп сейчас оказывает сильное давление на Киев. Он хочет, чтобы решение было принято, если возможно, к 4 июля, к 250-летию США. Тогда он сможет представить себя миротворцем и иметь попутный ветер на предстоящих выборах в конгресс осенью", - пишет Die Welt.

Издание предполагает, что потеря земель в обмен на вступление в ЕС и гарантии безопасности - это и есть формула решения Трампа для войны в Украине. DW задаётся вопросом, смогут ли европейцы согласиться с этим.

Дипломаты в Брюсселе заявили изданию, что Зеленскому "нужен настоящий козырь, если он хочет навязать территориальные уступки России среди украинского населения". В этом отношении ЕС может быть готов согласиться на быстрое вступление Украины.

Европе также "придётся принять быстрое вступление Украины в ЕС, если она не хочет поставить под угрозу возможный мирный договор."

При этом европейские дипломаты со скепсисом относятся к дате 2027 года, которая прописана в плане Трампа.

"Дипломаты в Брюсселе не ожидают, что Украина действительно вступит в ЕС уже в следующем году. Но как минимум через несколько лет, то есть не позднее 2028, 2029 или 2030", - пишет издание.

Обсуждая механизм включения Украины, Die Welt пишет о модели так называемого "членства в рассрочку". Суть идеи в том, что Украина и Молдова формально становятся членами ЕС, но на годы не участвуют в общем рынке и аграрной политике.

При этом ключевой момент для Киева - немедленное распространение на страну статьи 42.7 Договора о ЕС, так называемой военной статьи о взаимной помощи. Однако, как отмечает газета, даже в случае вступления в силу этой статьи страны ЕС не обязаны автоматически направлять своих военных в Украину. Формат и объем помощи остаются на усмотрение государств Евросоюза.

Издание указывает, что ранее военные стран Европы опасались, что слишком раннее вступление Украины может втянуть ЕС в войну с Россией.

Напомним, в ЕС уже заявили, что государства-члены пока не готовы назвать дату вступления Украины.

Также мы рассказывали об уступках, на которые, по мнению ЕС, должна пойти Россия в ситуации с Украиной.