Европа не готова обещать Украине какую-либо дату вступления в ЕС.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

По её оценке, государства-члены в настоящее время к этому не готовы.

"Расширение - это всегда политическое решение. Конечно, для Украины это очень важно, потому что именно за это они борются. Нам нужно над этим работать, но у меня складывается впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Предстоит еще много работы, однако приоритетом остаются действия и демонстрация того, что Украина является частью Европы", - заявила Каллас.

Она напомнила, что в очереди на вступление в Европейский союз находятся и другие страны, которые уже много лет ведут переговоры и постепенно адаптируются к экономическим и политическим требованиям ЕС.

Как отмечает Bild, тем самым Каллас косвенно отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне вновь потребовал установить фиксированную дату вступления в ЕС в качестве одной из гарантий безопасности.

Напомним, по данным западных СМИ, в ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что частью мирного плана США является присоединение Украины к Европейскому союзу в 2027 году, однако этому будут противиться некоторые страны Европы.