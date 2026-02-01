Ещё одна крупная страна Евросоюза не поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, на этот раз против выступила Италия.

Соответствующее заявление в интервью Corriere della Sera сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, Киев нельзя принимать в Евросоюз, прежде чем в блок вступят балканские страны.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, с которыми у нас есть обязательства, и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу "Друзей Балкан". 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии", - сказал министр.

При этом он заверил, что Италия поможет с вступлением в ЕС Украине, "которая должна пройти определенный путь".

Ранее против ускоренного приёма Украины выступили канцлеры Германии и Австрии Фридрих Мерц и Кристиан Штокер.

Это произошло после того, как президен Украины Владимир Зеленский жёстко раскритиковал Европу на экономическом форуме в Давосе.

Сам украинский президент при этом призвал Евросоюз предоставить Киеву членство уже в следующем году. Что, по данным ряда СМИ, является одним из пунктов плана президента США Дональда Трампа для Украины.