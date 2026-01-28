В Кремле заявили, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, то пусть приезжает в Москву.

Таким образом помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявление Киева о готовности Зеленского встретиться с Путиным для обсуждения вопроса территории и Запорожской АЭС.

Он сказал, что Путин "не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу", в Москве Зеленскому "гарантированно обеспечат безопасность и условия для работы".

"Москва со своей стороны не отказывается от контактов президента РФ с Зеленским. Однако такие встречи должны быть хорошо подготовлены. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", - подчеркнул Ушаков.

Напомним, вчера глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов лично встретиться с Путиным по вопросам территорий и Запорожской АЭС.

При этом в конце прошлого года западные СМИ сообщили о возможном первом за пять лет телефонном разговоре Зеленского с Путиным, однако в Кремле это опровергли.