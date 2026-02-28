Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться от Украины отказа от всей территории Донбасса.

Об этом говорится в отрывке из статьи в Bloomberg касательно хода переговоров по завершению войны в Украине.

Из него следует, что представитель Дональда Трампа Уиткофф пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что Вашингтон будет добиваться от Киева отказа от Донбасса.

"По словам четырёх источников в Москве, знакомых с ситуацией, вариант соглашения, предпочтительный для России, напоминает предложения, которые Уиткофф впервые выдвинул во время визита в Москву незадолго до августовского саммита Путина и Трампа на Аляске. По их словам, Уиткофф сообщил Путину, что США будут добиваться от Украины отказа от всего региона Донбасс, включающего Донецкую и соседнюю Луганскую области, если Россия согласится заморозить конфликт по текущей линии соприкосновения и отказаться от претензий на контролируемые Украиной части Запорожской и Херсонской областей. За день до поездки в Анкоридж Путин собрал высших российских чиновников в Екатерининском зале Кремля, чтобы узнать их мнение. "Как вы оцениваете этот план?" - спросил Путин у сидящих перед ним полукругом чиновников, сообщили источники. Сначала они молчали, затем один за другим начали высказываться, и большинство поддержало предложение, считая, что войну следует завершить", - говорится в материале.

Напомним, в этой же статье говорилось, что Россия рассматривает возможность выхода из переговоров, если Украина откажется выводить войска из Донецкой области.

Как мы уже ранее писали, на вывод войск из Донбасса президент Украины Владимир Зеленский может пойти только в случае очень сильного давления со стороны Трампа.

Будет ли такое давление оказано - главный вопрос, от которого зависит дальнейший ход переговоров. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.