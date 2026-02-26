В Женеве переговоры сегодня шли в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, следующий раунд в настоящее время находится на подготовительной стадии.

"Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", – написал он.

При этом отмечается, что отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины.

"Вместе с экономической командой правительства, в частности, Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ о восстановлении Украины. Договорились, что наши команды более подробно продолжат работу над документом, в частности, о будущем восстановлении и инвестиционном плане", – добавил Умеров.

При этом сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что следующие трехсторонние переговоры, вероятнее всего, пройдут в Абу-Даби.

Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Владимиром Путиным в Женеве. Однако пока этого не произошло.