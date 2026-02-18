В Женеве завершились трехсторонние переговоры Украины, России и США
В Женеве подошли к концу переговоры между делегациями Украины, США и России, которые длились два дня.
Об этом заявила журналистам пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.
По ее словам, встреча длилась около двух часов. Уже завершились консультации как в рамках политической, так и военной групп.
Сам Умеров заявил, что "следующий шаг - достичь консенсуса для представления решений президентам".
"Наша задача - подготовить практическую, а не формальную основу для этого", - добавил глава украинской делегации.
Он также сказал, что часть вопросов на встречах удалось уточнить, по стальной части продолжается согласование.
А советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал представителям прессы, что украинская делегация доложила Владимиру Зеленскому о результатах встречи.
"Там пока нет драматических деталей, конкретные вещи докладывают", - сообщил он.
После доклада Зеленский сказал журналистам, что на встрече в Женеве военные Украины и РФ "почти договорились", как мониторить прекращение огня силами американцев, "если на то будет политическая воля". Он добавил, что по проблемным вопросам территорий и контроля над Запорожской АЭС прогресса по-прежнему нет.
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были "тяжелыми, но деловыми".
"Переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, еще сегодня несколько часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча", - сказал Мединский.
По итогам вчерашней встречи СМИ утверждали, что переговоры зашли в тупик.
А спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, наоборот, заявил о "значительном прогрессе" в Женеве.