В Женеве подошли к концу переговоры между делегациями Украины, США и России, которые длились два дня.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

По ее словам, встреча длилась около двух часов. Уже завершились консультации как в рамках политической, так и военной групп.

Сам Умеров заявил, что "следующий шаг - достичь консенсуса для представления решений президентам".

"Наша задача - подготовить практическую, а не формальную основу для этого", - добавил глава украинской делегации.

Он также сказал, что часть вопросов на встречах удалось уточнить, по стальной части продолжается согласование.

А советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал представителям прессы, что украинская делегация доложила Владимиру Зеленскому о результатах встречи.

"Там пока нет драматических деталей, конкретные вещи докладывают", - сообщил он.

После доклада Зеленский сказал журналистам, что на встрече в Женеве военные Украины и РФ "почти договорились", как мониторить прекращение огня силами американцев, "если на то будет политическая воля". Он добавил, что по проблемным вопросам территорий и контроля над Запорожской АЭС прогресса по-прежнему нет.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были "тяжелыми, но деловыми".

"Переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, еще сегодня несколько часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча", - сказал Мединский.

По итогам вчерашней встречи СМИ утверждали, что переговоры зашли в тупик.

А спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, наоборот, заявил о "значительном прогрессе" в Женеве.