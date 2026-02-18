Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" на переговорах в Женеве.

Об этом посланник Дональда Трампа написал в соцсети X.

"Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", - сообщил Уиткофф.

Тем временем российские издания со ссылкой на источник заявляют, что переговоры об Украине возобновятся в Женеве в 10:00 утра по Киеву.

Напомним, накануне западные СМИ сообщили о "тупике" в политической части переговоров.

Также секретарь СНБО Рустем Умеров подводил итоги первого дня переговоров в Женеве. По его словам, обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Кроме того, российские СМИ со ссылкой на итальянские источники писали, что представители Италии, Германии, Франции и Британии присутствовали в Женеве и должны были встретиться с украинцами и американцами после их переговоров с РФ.

