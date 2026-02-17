Представители европейских стран присоединились к переговорам в Женеве по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают украинские издания.

Сегодня в Сети уже всплывала информация о том, что в Женеве присутствуют делегации Италии, Германии, Франции и Великобритании, однако об их участии в переговорах не сообщалось и на фото с переговоров их не было.

При этом украинские издания со ссылкой на источники пишут, что делегация Украины рассчитывает провести встречу с участием европейцев, но без РФ.

США в свою очередь пока также не дали согласия на участие в ней.

Вчера западные СМИ писали, что Европейский Союз пытается присоединиться к переговорам, однако США и РФ выступают против этого.

По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, в Женеве на мирных переговорах сегодня обсуждали "практические вопросы". Обсуждение продолжится завтра с утра.

В The Economist пишут, что глава Офиса президента Кирилл Буданов, ставший фактически новым главой украинской делегации на переговорах, выступает за быстрое заключение мирного соглашения с РФ при посредничестве США.