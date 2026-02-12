Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему Европейский Союз должен вступить в диалог с Россией.

Об этом заявил изданию El Pais.

По словам политика, с Россией так или иначе необходимо возобновлять европейский диалог.

"Сейчас уровень потерь и истощения с обеих сторон делает целесообразным рассмотрение вопроса о его (конфликта, – Ред.) прекращении. И вот уже несколько месяцев американские посланники возобновили переговоры. Мои размышления очень просты. Хотим ли мы делегировать это обсуждение другим? Наша география не изменится. Нравится нам это или нет, Россия все равно будет там завтра. И оказывается, она прямо у наших дверей. Важно структурировать возобновление европейского диалога с ними. Не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но и не полагаясь на третью сторону в этом обсуждении. И что я получил сейчас? Подтверждение того, что Россия сейчас не хочет мира. Но, прежде всего, мы восстановили эти каналы диалога на техническом уровне. Мое желание –поделиться этим со своими европейскими партнерами и иметь хорошо организованный подход", – заявил французский президент.

При этом он считает, что в дальнейшем все равно придется выстраивать "новую архитектуру" жизни вместе с РФ.

"День, когда наступит мир, повлияет и на Европу. Гарантии безопасности – это коалиция добровольцев. Коалиция добровольцев представляет 80% европейцев. И нам придется строить новую архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией. Завтрашнее процветание касается европейцев. Или вы предпочитаете, чтобы американские послы и эмиссары вели переговоры о дате вступления Украины в ЕС от вашего имени? Речь идет о реализме и самоуважении. Давайте не будем бояться быть самими собой. Это в интересах Европы. Вот почему я хочу, чтобы Европа села за стол переговоров ради скорейшего мира, максимально защитив интересы Украины, потому что у нас есть европейские интересы, которые нужно защищать. И я не собираюсь делегировать их никому. Даже США», – добавил он.

Напомним, что Москву недавно посещал советник Макрона - Эммануэль Бонн.

В то же время президент Франции заявлял, что США стремятся к "расчленению" Европы, поэтому призвал готовиться к противостоянию с Вашингтоном и бросить вызов доллару.