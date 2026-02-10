Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится к "расчленению" Европы, поэтому призвал готовиться к противостоянию с Вашингтоном и бросить вызов доллару.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления Макрона, сделанные в интервью ряду европейских газет.

"Когда происходит явный акт агрессии, я думаю, нам не следует склоняться или пытаться достичь соглашения. Думаю, мы уже несколько месяцев пытаемся использовать эту стратегию. Она не работает", - заявил Макрон.

Он призвал к новым совместным заимствованиям, чтобы инвестировать в больших масштабах и бросить вызов гегемонии доллара.

Макрон считает, что "гренландский момент" нужно рассматривать как тревожный сигнал о необходимости проведения давно откладываемых экономических реформ и укрепления глобального влияния блока.

А затишье в напряженности между США и ЕС не стоит принимать за устойчивые перемены. Макрон прогнозирует, что в ближайшие месяцы США будут атаковать Европу из-за регулирования в цифровой сфере.

Также он сообщил о своем предложении европейцам возобновить диалог с РФ, потому что считает необходимым строить новую архитектуру европейской безопасности с участием Москвы.

"Наше географическое положение не изменится: нравятся нам россияне или нет, Россия будет существовать и завтра. Она находится у наших границ", - сказал президент Франции.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Макрон заявил, что США пытаются подчинить Европу и создают мир без правил.

Трамп, выступая на форуме, посмеялся над президентом Франции, который выступал в очках, и раскритиковал Европу.