Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которым пора повзрослеть.

Соответствующее заявление Уиттакер сделал на мероприятии в рамках старта Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя нынешние отношения США и остальных членов НАТО.

"Когда говорят о зависимости, это заставляет меня задуматься о семье. И вы знаете, когда ваши дети маленькие, они зависят от вас, но в конечном итоге вы ожидаете, что они найдут работу. На мой взгляд, именно в этом моменте мы и находимся. Мы по-прежнему любим их, вы по-прежнему союзники, но мы хотим, чтобы они росли и становились теми, кем вы можете стать", - заявил Уиттакер.

Он добавил, что Штаты рассчитывают в перспективе оставить Европе только ядерный зонтик, а обычную оборону европейским странам следует взять на себя.

Ранее мы сообщали, что между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами разгорается конфликт из-за его поддержки Соединённых Штатов и американского президента Дональда Трампа.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус попытался замотивировать европейских коллег на увеличение военных расходов фразой: "Грустной задницей радостно не пукнешь".