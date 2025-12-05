США пригрозили Европе выйти из некоторых программ НАТО по координации обороны, если европейцы до 2027 года не возьмут на себя большую часть оборонных возможностей от разведки до ракет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, такой крайний срок показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным.

На встрече, состоявшейся на этой неделе, представители Пентагона, отвечающие за политику НАТО, сообщили европейской делегации, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы в повышении своего оборонного потенциала после вторжения России в Украину.

Обычные оборонные возможности включают неядерные активы от войск до оружия, и официальные лица не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы. Также неясно, отражают поставленные временные рамки позицию администрации президента США Дональда Трампа или лишь мнение некоторых чиновников Пентагона, ведь в Вашингтоне существуют серьёзные разногласия по поводу военной роли США в Европе.

США также предоставляют возможности, которые нельзя просто купить, например, уникальные разведывательные данные, наблюдение и рекогносцировку, которые оказались ключевыми для военных действий Украины.

Напомним, что сокращение участия США в вопросах европейской обороны и увеличение самостоятельных военных возможностей Европы, а также прекращение расширения НАТО заложены в обновленную американскую стратегию национальной безопасности.

О значении этой стратегии мы рассуждали в отдельном материале.