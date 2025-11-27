Европа думает об ответных действиях против России на залеты дронов и диверсии.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По информации высокопоставленных чиновников, спектр возможных мер широк - от совместных наступательных киберопераций против РФ до проведения внезапных военных учений под эгидой НАТО. Также обсуждается вопрос о публичном указании на причастность Москвы к гибридным атакам.

"Россияне постоянно проверяют границы дозволенного: каков будет ответ, насколько далеко мы можем зайти? Необходим более активный ответ. И сигнал посылают не слова, а действия", - заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"В целом Европа и Альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны... [и] следует ли нам самим рассмотреть возможность более активной деятельности в этой области", - заявил на прошлой неделе госсекретарь Германии по обороне Флориан Хан.

В статье отмечается, что масштабы и частота нынешних атак являются беспрецедентными. Пражский аналитический центр Globsec подсчитал, что с января по июль в Европе, преимущественно в Польше и Франции, было совершено более 110 актов диверсий, связанных с РФ.

В то же время НАТО с осторожностью относится к концепции "наступательных операций". Один из анонимных источников в Альянсе выразил мнение лишь о необходимости противодействия гибридным угрозам.

Напомним, в России отрицают свою причастность к инцидентам в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не запускает свои беспилотники на территории европейских государств.

Ранее спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит удар беспилотниками по Румынии и Польше с целью "спровоцировать войну НАТО с Россией".