Если российские военные самолёты, нарушившие границы стран НАТО, не представляют опасности, то их не следует сбивать.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Донаьдом Трампом в Вашингтоне.

"При необходимости НАТО может сбивать эти самолеты, если они представляют угрозу. Если они не представляют угрозу, они будут перехвачены и затем бережно сопровождены до выхода (из воздушного пространства стран НАТО - Ред.)", - сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что появление российских самолетов и дронов в воздушном пространстве стран Альянса, по его мнению, было "ненамеренным", однако назвал такие инциденты "опрометчивыми и неприемлемыми". Он добавил, что подобные полеты фиксировались над европейскими странами в течение последних шести недель.





В сентябре Рютте несколько раз менял позицию относительно действий в ответ на нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами. Сначала он заявил, что такие самолеты необходимо сбивать, однако позже уточнил, что государства альянса должны в каждом случае оценивать степень угрозы, а не прибегать к немедленному уничтожению воздушных целей. А недавно Рютте говорил, что поражение российских самолетов стало бы "признаком слабости".