Рютте считает, что не нужно сбивать российские самолёты, если они не угрожают безопасности
Если российские военные самолёты, нарушившие границы стран НАТО, не представляют опасности, то их не следует сбивать.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Донаьдом Трампом в Вашингтоне.
"При необходимости НАТО может сбивать эти самолеты, если они представляют угрозу. Если они не представляют угрозу, они будут перехвачены и затем бережно сопровождены до выхода (из воздушного пространства стран НАТО - Ред.)", - сказал Рютте.
Генсек НАТО отметил, что появление российских самолетов и дронов в воздушном пространстве стран Альянса, по его мнению, было "ненамеренным", однако назвал такие инциденты "опрометчивыми и неприемлемыми". Он добавил, что подобные полеты фиксировались над европейскими странами в течение последних шести недель.
В сентябре Рютте несколько раз менял позицию относительно действий в ответ на нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами. Сначала он заявил, что такие самолеты необходимо сбивать, однако позже уточнил, что государства альянса должны в каждом случае оценивать степень угрозы, а не прибегать к немедленному уничтожению воздушных целей. А недавно Рютте говорил, что поражение российских самолетов стало бы "признаком слабости".