Глава польского МИДа Радослав Сикорский призвал партнеров по НАТО проявлять осторожность с военными самолетами и кораблями у границ России.

Об этом министр заявил во время выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности.

"Я думаю, что мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации", - сказал Сикорский.

Отметим, что ещё 22 сентября он говорил, что НАТО будет сбивать российские воздушные цели, залетающие в воздушное пространство Европы.

Глава МИД Польши предупредил РФ, что все ее объекты, которые залетят в воздушное пространство НАТО, будут сбивать.

"Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", - сделал суровое заявление Сикорский на Совете Безопасности ООН.

Но теперь, как видим, он уже выражается более осторожно - как и неокоторые другие европейские деятели, например, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Между тем в РФ пригрозили, что если страны НАТО собьют российский самолет, это будет означать начало войны Альянса с Россией.

Подробнее о рисках войны в случае поражения российских самолётов мы писали в отдельном материале.