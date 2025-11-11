Европейские страны готовятся к прямому военному столкновению с РФ.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

"Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться. Прежде всего будем усиливать ВВС", – сказал политик.

Ранее Вучич заявил о намерении Сербии оставаться в стороне от возможной войны НАТО с РФ на фоне повышения военных расходов членов

Альянса.

Напомним, президент Сербии анонсировал экспорт оружия странам Евросоюза, заявив о переизбытке оружия.

Война в Украине идёт 1357-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 11 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения – с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил об угрозе обхода Мирнограда с севера. В соседнем Покровске проникновение россиян зафиксировано практически во всех точках города.

