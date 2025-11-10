Сербия разрешила зятю Трампа построить отель на месте бывшего Генштаба Югославии. В Белграде начались протесты
Власти Сербии разрешили зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру построить отель на месте здания бывшего Генерального штаба Югославии. Его в 1999 году во время военной операции против Югославии разбомбила авиация НАТО.
Об этом сообщает ВВС.
По информации издания, для строительства здание лишили статуса охраняемого объекта.
В новом проекте заинтересована инвестиционная компания Кушнера Affinity Partners Development. Проект стоимостью около 500 миллионов долларов предусматривает строительство отеля, апартаментов, офисов и торговых площадей, а также мемориального пространства для жертв бомбардировок.
При этом такое решение вызвало протесты в Белграде. Против сноса здания начали выступать оппозиционеры, архитекторы и многие жители города.
Отметим, что обсуждение проекта началось еще в мае 2024 года. Сербские власти и Affinity Partners Development заключили договор аренды здания на 99 лет.
Напомним, недавно в Сербии снова разгорелись протесты, посвященные годовщине гибели 15 человек в городе Нови-Сад, где обвалился навес железнодорожного вокзала.
Ранее мы писали, что в Белграде прошли массовые акции против строительства литиевого рудника в Сербии.