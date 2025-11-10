Власти Сербии разрешили зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру построить отель на месте здания бывшего Генерального штаба Югославии. Его в 1999 году во время военной операции против Югославии разбомбила авиация НАТО.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, для строительства здание лишили статуса охраняемого объекта.

В новом проекте заинтересована инвестиционная компания Кушнера Affinity Partners Development. Проект стоимостью около 500 миллионов долларов предусматривает строительство отеля, апартаментов, офисов и торговых площадей, а также мемориального пространства для жертв бомбардировок.

При этом такое решение вызвало протесты в Белграде. Против сноса здания начали выступать оппозиционеры, архитекторы и многие жители города.

Отметим, что обсуждение проекта началось еще в мае 2024 года. Сербские власти и Affinity Partners Development заключили договор аренды здания на 99 лет.

