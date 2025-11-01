В Сербии снова разгораются протесты, посвящены годовщине гибели 15 человек в городе Нови-Сад, где обвалился навес железнодорожного вокзала.

Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции вокзала, которая, согласно официальным данным, обошлась в €16 млн.

Как известно, протесты по этому поводу шли массово еще летом. Их основу составили студенты, которые выдвинули политические требования - в частности, досрочных парламентских выборов.

Сегодня же главный митинг состоится в самом Нови-Саде, втором крупнейшем городе страны, куда в рамках акции "16 дней за 16 жертв" уже пришли тысячи сербов.

Уголовный процесс над виновниками трагедии до сих пор не начат. В декабре прокуратура выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности против 13 человек, включая бывшего министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ряда других должностных лиц.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что иностранные спецслужбы потратили 4 миллиарда долларов на организацию протестов с целью свергнуть правительство Сербии.

Мы сообщали о массовом протесте студентов и оппозиции в Белграде на площади Славия, где несколько тысяч участников потребовали проведения досрочных парламентских выборов и разгона палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича у здания парламента.