Президент Сербии Александар Вучич на фоне проходящих в стране акций протеста пообещал провести досрочные парламентские выборы.

Об этом сербский президент сказал на пресс-конференции.

По его словам, голосование пройдет до истечения срока полномочий действующего парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. Точные даты голосования Вучич не назвал.

"Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно", - заявил Вучич.

При этом накануне он обвинил участников протестов в координации действий с сотрудниками посольства США.

Напомним, акции протеста в Сербии продолжаются с ноября 2024 года, когда после обрушения конструкции на вокзале в городе Нови-Саде погибли 16 человек. Два дня назад прошли демонстрации, приуроченные к годовщине трагедии, в которых, по данным властей, участвовали около 39 тысяч человек.

Летом протестующие требовали роспуска парламента и отставки президента. Но Вучич им тогда отказал.

Представители протестующих уже призвали провести выборы в кратчайшие сроки и пообещали свой список кандидатов.