Между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами разгорается конфликт из-за его поддержки Соединенных Штатов и американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет газета Politico.

Напряжение вышло в публичную плоскость, когда в понедельник Рютте заявил в Европарламенте: "Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не сможете".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вскоре ответил в Х: "Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою собственную безопасность. Это европейская опора НАТО".

Бывший министр по делам Европы во Франции, а ныне депутат Европарламента Натали Луазо назвала заявление Рютте "позорным": "Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между усилиями США и Европы".

Испанец Начо Санчес Амор был еще более прямолинеен: "Вы посол [США] в [НАТО] или генеральный секретарь, представляющий Альянс и его членов?"

Европейские дипломаты анонимно заявили Politico, что Рютте хоть и убедил Трампа отказаться от угроз аннексировать Гренландию, но поставил под угрозу долгосрочное будущее НАТО. Защитники Рютте говорят, что он справился с задачей сохранения целостности Альянса, а все довольны быть не могут.

Тем не менее, противостояние вокруг Гренландии "нанесло большой ущерб", сказал один из дипломатов НАТО. Подход Рютте - это "пластырь", который "оттолкнул союзников": "Мы - альянс из 32 стран, а не клуб "США плюс 31".

Напомним, что Рютте заключил сделку с Трампом о Гренландии, которую угрожает не принять сам остров.

Между тем Трамп отказался вводить пошлины против ряда стран ЕС, потому что он согласовал сделку по Гренландии с генсеком НАТО.