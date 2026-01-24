Гренландия не примет сделку президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, если она будет включать в себя вопрос доступа американцев к ресурсам острова.

Об этом заявляет Politico, цитируя министра минеральных ресурсов Гренландии Наайи Натаниэльсен.

После того как на днях было достигнуто соглашение между Трампом и Рютте, она заявила что Гренландия отвергнет любую сделку по своей территории, если для этого придется предать ресурсы третьей стране.

"Мы не собираемся мириться с тем, что решения о будущем развитии нашего минерального сектора будут приниматься за пределами Гренландии", - заявила Натаниэльсен.

Издание напоминает, что в Гренландии располагаются серьезные запасы редкоземельных элементов, Неодима и Празеодима, необходимые для создания мощных магнитов, которые в свою очередь используются при сборке турбин, электромобилей и высокотехнологического военного оборудования.

Напомним, ранее генсек НАТО Рютте и президент Трамп заявили, что достигли соглашения, которое позволит США получить неограниченный доступ к местным месторождениям и создать необходимое количество военных баз.

Однако Гренландия уже заявила, что никого не уполномочивала вести переговоры о судьбе острова и не примет никаких соглашений, который были заключены без ее участия.