Соглашение относительно контроля Гренландии, достигнутое между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте не считается официальным

Об этом заявила министр иностранных дел острова Вивиан Моцфельдт, передаёт местное агентство Rutzau.

Моцфельдт подчеркнула, что правительство Гренландии не просило Рютте вести переговоры от имени страны.

По её словам, далнейшие встречи будут проводиться между США, Гренландией и Данией в рамках рабочей группы, договорённость о создании которой была достигнута на прошлой неделе.

Вместе с этим, американское информагентсво Bloomberg пишет, что соглашение Трампа и Рютте относительно Гренландии предусматривает права США на добычу полезных ископаемых на датском острове.

По информации агентства, также в документе утверждено согласие на размещение американских ракет на Гренландии и усиление присутствия НАТО.

Как уточняет Bloomberg, окончательные условия соглашения зависят от того, выполнит ли Дональд Трамп обещание не вводить пошлины на товары из европейских стран.

При этом CNN сообщает, что Трамп и генсек НАТО Марк Рютте достигли принципиальной договорённости по вопросам, связанным с Гренландией, но их детали ещё не оформлены письменно.

Трамп и Рютте согласились, что США, Дания и Гренландия обсудят обновление соглашения 1951 года, регулирующего американское военное присутствие на острове. Взаимопонимания также касаются предотвращения инвестиций России и Китая в Гренландию и расширения деятельности НАТО в этом регионе.

Напомним, власти Гренландии заявляют, что Рютте не имел мандата представлять остров на переговорах с Трампом. И потому реальные переговоры, по сути, ещё не начались.

