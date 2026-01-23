Президент США Дональд Трамп отказался от введения пошлин против ряда европейских стран, потому что он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по Гренландии.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По ее словам, президент США подтвердил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда стран из-за ситуации вокруг Гренландии, которые должны были вступить в силу с февраля.

Напомним, соглашение Трампа с Рютте предусматривает расширение военного использования Гренландии Штатами и НАТО в целом, а также возможность добычи ее полезных ископаемых американскими компаниями, но без оккупации или юридической передачи острова.

В то же время министр иностранных дел острова Вивиан Моцфельдт заявила, что соглашение относительно контроля Гренландии, достигнутое между Трампом и Марком Рютте не считается официальным.

