Министр обороны Германии Борис Писториус попытался замотивировать европейских коллег на увеличение военных расходов, цитируя слова Мартина Лютера о "грустной заднице".

Соответствующее заявление немецкий министр сделал в ходе выступления в Кобленце.

Он отметил, что Веймарская республика пала не из-за силы врагов, а из-за слабости и трусости демократов и их сторонников.

"И я говорю это предельно ясно: мы не имеем права допустить повторения этого вновь. И здесь я процитирую не Вилли Брандта, не Курта Шумахера и не Гельмута Шмидта, а Мартина Лютера: "Грустной задницей радостно не пукнешь". Нам ведь ничем не помогают бесконечные жалобы на то, как ужасны враги демократии. Нет - все зависит от того, с какой страстью мы сами готовы отстаивать эту демократию", - сказал Писториус.

По его мнению, врагом демократии в ФРГ являются крайне правые - "Альтернатива для Германии".

Писториус также обозначил, что стране нужна новая техника и оружие для готовности к предполагаемому вооруженному конфликту из-за угрозы со стороны России.

"И Путин всегда ясно давал понять: речь идет не только об Украине. Именно поэтому мы должны готовиться, мы должны становиться способными к обороне, мы должны закупать технику и оружие", - подчеркнул министр.

Напомним, в декабре Писториус заявил, что не верит в сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО.

Хотя за месяц до этого он не только верил в такую войну, но и называл сроки - с 2026 по 2029 годы. Таким образом Писториус поменял своё мнение три раза за несколько месяцев.