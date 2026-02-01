"Грустной задницей радостно не пукнешь". Министр обороны ФРГ призвал европейцев увеличить расходы на оборону
Министр обороны Германии Борис Писториус попытался замотивировать европейских коллег на увеличение военных расходов, цитируя слова Мартина Лютера о "грустной заднице".
Соответствующее заявление немецкий министр сделал в ходе выступления в Кобленце.
Он отметил, что Веймарская республика пала не из-за силы врагов, а из-за слабости и трусости демократов и их сторонников.
"И я говорю это предельно ясно: мы не имеем права допустить повторения этого вновь. И здесь я процитирую не Вилли Брандта, не Курта Шумахера и не Гельмута Шмидта, а Мартина Лютера: "Грустной задницей радостно не пукнешь". Нам ведь ничем не помогают бесконечные жалобы на то, как ужасны враги демократии. Нет - все зависит от того, с какой страстью мы сами готовы отстаивать эту демократию", - сказал Писториус.
По его мнению, врагом демократии в ФРГ являются крайне правые - "Альтернатива для Германии".
Писториус также обозначил, что стране нужна новая техника и оружие для готовности к предполагаемому вооруженному конфликту из-за угрозы со стороны России.
"И Путин всегда ясно давал понять: речь идет не только об Украине. Именно поэтому мы должны готовиться, мы должны становиться способными к обороне, мы должны закупать технику и оружие", - подчеркнул министр.
Напомним, в декабре Писториус заявил, что не верит в сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО.
Хотя за месяц до этого он не только верил в такую войну, но и называл сроки - с 2026 по 2029 годы. Таким образом Писториус поменял своё мнение три раза за несколько месяцев.